شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يجتمع بفريق الزمالك .. إعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على الإجتماع بلاعبي الفريق، قبل السفر إلى السويس، للدخول فى معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، بالجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب رئيس الزمالك، من لاعبي الفريق مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للاستمرار على عرش مسابقة الدورى، مشيدًا بأداء الثنائى أحمد سيد "زيزو" ، وخالد بوطيب، فى مباراة انبي، والتى انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.