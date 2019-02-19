شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 ماتا يتطلع إلى عرقلة مسيرة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخطى مانشستر يونايتد أمس الإثنين عقبة مضيفه تشيلسى بهدفين دون رد، على ملعب "ستامفورد بريدج" فى دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزي، على الرغم من الغيابات التى يعانى منها الفريق، وعلى رأسها الثنائى جيسي لينجارد وأنتونى مارسيال للإصابة.

ماتا كلمة السر فى فوز مانشستر يونايتد على تشيلسى



وفقاً لما نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"المقربة من النادى، إن خوان ماتا نجح فى الخروج بمانشستر من دائرة الهزيمة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان فى ذهاب دور الـ 16، وقيادته للفوز على تشيلسى بدور الـ 16 لكأس الإتحاد.

أضافت الصحيفة، إنه بمجرد إعلان أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر ضد تشيلسى، أبدى كثيرون إستغرابهم من الدفع بخوان ماتا والإبقاء على أليكسيس سانشيز إلا أن اللاعب الأسبانى كان له دوراً محورياً فى الفوز بالمباراة.

أوضحت الصحيفة، أن مدرب مانشستر يونايتد إستخدم خوان ماتا من أجل إبطال قوة قلبى دفاع تشيلسى ولاعب الوسط جورجينيو لذلك كانت مشاركته مبررة ومجدية أمام تشيلسى.

ونجح خوان ماتا فى إغلاق المساحات على جورجينيو لاعب وسط تشيلسى والذى يتميز بسرعة التمرير الدقيق وقطع المزيد من الكرات طوال المباراة.



ماتا وسولشاير

سولشاير سعيد بفوز مانشستر يونايتد على تشيلسى



أعرب أولى جونار سولشاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد عن سعادته بالطريقة التي لعب بها يونايتد بعد بلوغه الدور السادس من كأس الاتحاد بمسمى الإمارات بعد التغلب على تشيلسي بنتيجة 2-0 في ستامفورد بريدج.

هدف الشوط الأول من هيريرا وبوجبا كانا كافيين لكي يتأهل يونايتد إلى ربع نهائي البطولة بعد التغلب على حامل لقب البطولة عقب تقديم أداء دفاعي قوي في الشوط الثاني من المباراة.

وخلال حديثه إلى بي بي سي سبورت، وتلفزيون مانشستر يونايتد عقب المباراة، فقد أعرب المدير الفني المؤقت عن تطلعه لمباراتنا المقبلة في ربع نهائي البطولة خارج الديار أمام ولفرهامبتون واندرر، وكيف تمكن لاعبو فريقه من التعامل مع مدافعي تشيلسي كما تطرق في الحديث إلى المواجهة المرتقبة نهاية هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول في أولد ترافورد.

"لأداء كان رائعًا، كما أن تكتيكنا نجح. بكل تأكيد طلبنا من أندير وبول، لاعبي خط الوسط لدينا بجوار نيمانيا، أن يتقدما إلى الأمام قليلاً وأن يتوغلا إلى منطقة الجزاء بصورة أكثر، على أن يلعب راشفورد وروميلو من على الأطراف. لذلك نفذنا تلك الطريقة ولجأنا إلى الدفاع في الشوط الثاني، وذلك بعد أن كنا مضطرين لذلك، وقد كان أداؤنا رائعًا. كريس غاب عن الملاعب لمدة شهرين ولم يلعب سوى مباراة واحدة وبرغم ذلك فقد كان رائعًا".

"يبدو وكأن مشجعينا يستمتعون بالمباريات التي نلعبها خارج ملعبنا. فقد كان تشجعيهم لنا رائعًا كذلك في مباراة الليلة. يتوجب علي القول أحيانًا بأنني أرغب في اللعب على ملعبنا ولكن عندما نلعب على ملعبنا نحظى بأفضل مساندة جماهيرية في العالم".



سولشاير

نجم مانشستر يونايتد يتطلع إلى ايقاف مسيرة ليفربول فى الدورى الإنجليزي



قال خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن فريقه يتطلع لعرقلة مسيرة ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف منافسه على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد منتشيا بتفوقه على تشيلسي حامل لقب كأس الاتحاد الانجليزي أمس الاثنين.

وفاز يونايتد على تشيلسي 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج ليضرب موعدا في دور الثمانية مع مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز وسيعود الآن للتركيز في الدوري الممتاز والمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وأبلغ ماتا الصحفيين "مواجهة ليفربول واحدة من المباريات التي نترقبها بشدة ضمن جدولنا. إنها واحدة من المباريات الكبرى". وتابع "بالطبع نرغب في الفوز. نلعب على أرضنا ونأمل أن يكون يوما جيدا جدا في أولد ترافورد".

ويتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري الانجليزي برصيد 65 نقطة لكل منهما لكن سيتي حامل اللقب لعب مباراة أكثر.

ويحتل يونايتد، الذي كان يبتعد بفارق 11 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى عندما تولى سولشار المسؤولية في ديسمبر، المركز الرابع حاليا برصيد 51 نقطة متفوقا بنقطة على أرسنال وتشيلسي.

وأضاف ماتا "في الدوري الممتاز هدفنا الرئيسي إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل بعد سلسلة النتائج الجيدة الأخيرة. قبل شهر أو شهرين كان الأمر يبدو مستحيلا للوصول للمركز الذي بلغناه الآن