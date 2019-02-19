شكرا لقرائتكم مستند.. الخليج 365 ينفرد بنشر بنود عمومية الجبلاية الطارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة استمارت حضور الاجتماع الطارئ دون أن يكون هناك جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية التى دعا اليها خلال الاجتماع الماضى للجبلاية والذى سيقام يوم 23 فبراير (السبت القادم).

وجاءت استمارات حضور الجمعية العمومية والتى خلت من اى متعلقات خاصة بجدول الأعمال وانحصارها على "تعديل بنود اللائحة" دون أن يكون هناك أى تفسيرات أو اعلان للبنود التى سيتم تعديلها فى الجمعية العمومية.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن خطابات الدعوة للجمعية العمومية تم ارسالها للأندية الأعضاء قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة السابق والذى تم التأكيد فيه على انعقاد مجلس الإدارة بالاضافة الى الاستقرار على البنود الخاصة بالتعديلات التى يرغب أعضاء المجلس طرحها على فى الاجتماع المقبل.

أضاف المصدر ذاته أن اتحاد الكرة استقر على تعديل بندين فقط هما الأول: "بند الثمانى سنوات"، والثانى: تغيير شروط الترشح بحيث يكون مقتصر على ضرورة أن يكون المرشح قضى ( 5 سنوات فى مجال كرة القدم).

ويخشى اتحاد الكرة من إرسال البندين خوفًا من حدوث بلبلة بشأن موعد إرسال بنود التعديلات فى خطاب ثاني بما يعنى عدم قانونية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقبلة.