شكرا لقرائتكم محمد صلاح يكتسح ليفاندوفيسكى فى استفتاء الخليج 365 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح الدولى المصرى محمد صلاح نتيجة التصويت على استفتاء "الخليج 365" الذى جاء تحت عنوان من بطل مواجهة الليلة على حساب البولندى المخضرم روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم بايرن ميونخ. وشارك فى الاستفتاء نحو 5 الآف شخص من الجماهير حصل خلالها الفرعون المصرى على 4500 صوتا بنسبة 90% بينما نال ليفاندوفيسكى على 516 صوتا بنسبة 10%. ويستضيف ليفربول نظيره بايرن ميونخ فى ذهاب دور الستة عشر لبطولة أوروبا للأندية الأبطال والتى سيشاهدها جماهير الأنفيلد فى واحدة من معارك البطولة الأعرق كرويا. ومن المنتظر ان يبدأ محمد صلاح المباراة فى قيادة تشكيلة الفريق التى سيخوض بها يورجن كلوب المدير الفنى للريدز بصفته نجم الفريق وهدافه.

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