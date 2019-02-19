خروج مفاجىء للمصنفة أولى عالميا من دورة دبي

اسماء السيد - خرجت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى في العالم بشكل مفاجىء من دورة دبي الدولية لكرة المضرب بسقوطها الثلاثاء في الدور الثاني أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 3-6 و3-6.

وبعد فشلها في تخطي التصفيات في الدورات الأربع التي شاركت فيها منذ بداية 2019، حققت ملادينوفيتش (25 عاما) المصنفة 67 في العالم فوزا معنويا على اليابانية التي اعفيت من خوض الدور الأول ضمن المصنفات الثماني الأوليات.

والفوز هو الثاني للفرنسية هذا العام بعد تغلبها في الدور الأول على العمانية فاطمة النبهاني المشاركة ببطاقة دعوة 6-1 و6-1 الأحد.

وتلتقي ملادينوفيتش في الدور الثالث مع الإسبانية كارلا سواريز الفائزة على الصينية شواي جانغ 6-4 و6-4.

وتخلفت أوساكا (21 عاما)، الفائزة بآخر بطولتين كبيرتين في الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز (2018) واستراليا على ملاعب ملبورن (2019)، عن المشاركة في دورة الدوحة الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الظهر، بحسب المنظمين بعد أن انسحبت من دورة هونغ كونغ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي للسبب عينه.

وقالت اللاعبة اليابانية في بيان "أنا آسفة لعدم مشاركتي في دورة الدوحة هذا العام والتي كنت خططت سابقا لخوضها ومشاهدة أنصاري هناك. اتمنى اسبوعا عظيما للجميع على أمل أن أراهم جميعا هناك العام المقبل".

وفاجأت البلجيكية إليز مرتنز الـ 21 عالميا في نهائي الدوحة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة وهزمتها السبت الماضي بثلاث مجموعات 3-6 و6-4 و6-3.

وتأتي هذه الهزيمة للمصنفة أولى عالميا بعد أن كشفت مطلع الأسبوع الماضي انفصالها عن مدربها الألماني من أصل صربي ساشا باجين الذي قادها الى احراز لقبيها الكبيرين وتصدر تصنيف اللاعبات المحترفات.

وأكدت أوساكا الأحد على هامش مشاركتها في دورة دبي أن تفضيلها "السعادة" على أدائها في عالم كرة المضرب، كان أبرز أسباب انفصالها عن المدرب.

وأوضحت "الجميع يعتقد بأن الأمر مرتبط بالمال، لكنه لم يكن كذلك (...) هذه من أكثر الأمور التي سمعتها إيلاما لي. أسافر مع كل أعضاء فريقي، أراهم أكثر من عائلتي (...) أعتقد بأن السبب من جهتي كان أنني لن أضع نجاحي أمام سعادتي. هذا هو الأمر الأساسي".

وأشارت الى أن بوادر الانفصال بدأت خلال بطولة أستراليا، "وأعتقد بأن البعض رأوا الطريقة التي كنا نتفاعل بها مع بعضنا البعض".