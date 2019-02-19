شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يُطالب الشحات بالتخلص من الضغوط أمام المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، من حسين الشحات لاعب الفريق أن يتخلّص من الضغوط التى إنعكست سلبيًا على أدائه في المباريات الأخيرة وشدد المدرب الأورجوياني للشحات على أن قدراته الفنية عالية وتُمكنه من تقديم عرض أفضل من المستوى الذى يظهر به مؤخرًا.

وتحدث لاسارتي مع الشحات خلال جلسة جمعتهما على هامش مران الفريق اليوم، الثلاثاء، بضرورة أن يكون أكثر إيجابية على مرمى المنافس وأن يتحلّى بالتركيز حتى يُترجّم سيطرته ومستواه إلى أهداف في شباك المنافسين.

ويستعد الأهلي لمباراة الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء على ستاد بتروسبورت في ت الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

وضم لاسارتي 20 لاعبًا لقائمة الأهلي أمام الداخلية، وهم: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي وجيرالدو.