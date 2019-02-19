شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لاعبو بيراميدز "استسهلوا" لقاء الجونة فاستحقوا الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة عن أن بيراميدز غاب عن لقاء الجونة ولم يظهر لأكثر من 60 دقيقة لذا كانت الهزيمة واردة فى هذا اللقاء.
كان الجونة قد فاز على بيراميدز 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ23 للدورى.
تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT: لاعبو الجونة لعبوا مباراة قوية وكانوا الأكثر استحواذًا على مجريات المباراة ولم يظهر بيراميدز إلا بعد الدقيقة 60، مضيفًا: لاعبو بيراميدز استسهلوا مباراة الجونة فنالوا الهزيمة 2 / 1 .
وأضاف نجم الزمالك السابق، غياب نبيل دونجا أثر على مستوى بيراميدز، مشيدًا بأحمد حمدى لاعب الجونة وأحمد ياسر ريان.
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