شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع بلاعبى الزمالك قبل السفر للسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق، قبل السفر إلى السويس، للدخول فى معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، بالجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب رئيس الزمالك، من لاعبي الفريق مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للاستمرار على عرش مسابقة الدورى، مشيدًا بأداء الثنائى أحمد سيد "زيزو"، وخالد بوطيب، فى مباراة انبي، والتى انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.