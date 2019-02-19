شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الثلاثاء 19/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الثلاثاء 19/2/2019 مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة 23 بمسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه فريق الجونة نظيره بيراميدز.

وحقق الجونة فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة، حيث تقدم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، وعزز أحمد ياسر ريان تقدم الفريق الساحلى فى الدقيقة 60، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز، ليرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى.

ويحتل محمود علاء جدول ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف، ويأتى حسام باولو مهاجم الداخلية وأحمد على مهاجم المقاولون ومحمود كهربا لاعب الزمالك فى المركز الثانى برصيد 10 أهداف.