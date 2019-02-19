شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الجونة وبيراميدز بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاث نقاط غالية حققها فريق الجونة بعد الفوزعلى بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى .

تقدم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، وعزز أحمد ياسر ريان تقدم الفريق الساحلى فى الدقيقة 60، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى.