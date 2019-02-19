شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعب "طنطا" يجرى جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد أسعد، لاعب خط وسط فريق طنطا، جراحة الرباط الصليبى، عقب إصابته فى منتصف الشوط الأول من مباراة فريقه أمام كفر الشيخ التى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بفوز الفريق الطنطاوى بهدف مقابل لا شىء.
وأجرى محمد أسعد العملية الجراحية بأحد مستشفيات القاهرة وتحمل نادى طنطا كل تكاليف العملية الجراحية .
ووجه اللاعب الشكر لجمهور طنطا ولمجلس ادارة طنطا وللاعبى الفريق والجهاز الفنى وذلك بعد مساندتهم له منذ لحظة إصابته وحتى اجرائه للعملية الجراحية مؤكدًا أنه سيسابق الزمن من أجل العودة سريعًا للملاعب خلال الفترة المقبلة من أجل مساعدة فريقه على الصعود للدورى الممتاز .
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