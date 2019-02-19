شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يغازل مسئولى الأهلى فى لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أحمد حمدى صانع ألعاب الجونة بشكل جيد خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز التى أقيمت عصر اليوم باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى، ليغازل مسئولو ناديه السابق الأهلى .
كان الأهلى قد وافق على إعارة أحمد حمدى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للجونة حتى يعود للمشاركة من جديد على أمل العودة من جديد للفريق الأحمر الموسم المقبل.
وقد نجح أحمد حمدى فى صناعة الهدف الثانى لفريقه عندما قام بالمرور من منتصف الملعب وتخطى أكثر من لاعب من لاعبى بيراميدز ومررها بسهولة لزميله أحمد ياسر ريان الذى اطلق كرة قوية فى مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز .
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