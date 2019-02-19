علاء عبد العال لمصراوي: نسعى للفوز أمام الأهلي لتحسين الترتيب في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، إن مواجهة الأهلي الذي ستجمعهما مساء غدا الأربعاء ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري، ستكون في غاية الصعوبة.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ " أن الداخلية يبحث عن الفوز نظرا لوضع جدول مسابقة الدوري .

وتابع:" نسعى للفوز لتحسين وضع الفريق بسبب تقارب جميع الفرق من بعضها في النقاط، ولم نضمن البقاء في الدوري".

وأوضح مدرب الداخلية، أن الأهلي سيدخل اللقاء وهو يبحث عن النقاط الثلاثة، لاستمرار المنافسة على لقب الدوري.

ويرى عبد العال، أن لاعبي فريقه ينتظرون مواجهة الأهلي والزمالك للظهور بشكل جيد خاصة وان الجميع يتابع اللقاء من الجماهير المصرية وذلك يكون حافز للتألق وتقديم مباريات جيدة.

وأتم تصريحاته" الداخلية يعاني من أزمة غيابات كانت قد ضربت الفريق قبل مواجهة الأهلي، لكننا نثق في جميع اللاعبين لتعويض تلك الغيابات في ظل حالة التركيز التي تسيطر على الفريق".