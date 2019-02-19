رئيس الزمالك يُشيد بلاعبين من فريقه قبل مباراة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: اجتمع رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق بالنادي قبل السفر إلى السويس، للدخول في معسكر مغلق؛ لمواجهة فريق طلائع الجيش. ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري. وأشاد رئيس القلعة البيضاء، خلال الجلسة، بأداء الثنائى أحمد سيد "زيزو" وخالد بوطيب في مباراة إنبي والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف. وكان زيزو قد صنع هدف الزمالك الذي سجله محمود عبد المنعم "كهربا". وطلب رئيس الزمالك من لاعبي الفريق مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاثة للاستمرار على عرش مسابقة الدورى العام .

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