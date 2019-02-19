ساويرس: "الجونة جاب حق الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بالفوز الذي حققه الجونة على بيراميدز. وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر: "الجونة جاب حق الأهلي". وكان الأهلي خسر أمام بيراميدز بنتيجة (2-1) يوم 4 يناير الماضي بالأسبوع الـ20 من الدوري. وسقط بيراميدز في فخ الخسارة أمام مضيفه الجونة بنتيجة (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وتوقف رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط أمام الأهلي الذي يواجه الداخلية غدًا الأربعاء، مع العلم أن الأحمر يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

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