مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش

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حرص مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق، قبل السفر إلى السويس، للدخول فى معسكر مغلق، لمواجهة فريق طلائع الجيشبالجولة الـ23 لبطولة الدورى العام، والمقرر لها غدًا الأربعاء.
وطلب رئيس الزمالك، من لاعبي الفريق مواصلة
وأشاد مرتضى منصور، بأداء الثنائى أحمد سيد "زيزو"، وخالد بوطيب، في مباراة انبي، والتى انتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف.
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