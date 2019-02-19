بالصور.. الفولي يتابع بروفات حفل افتتاح بطولة أفريقيا للباراتايكوندو

كتب- عماد يونس وعبدالرحمن أبوهاشم

حرص اللواء احمد الفولي رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبه، على متابعة بروفات حفل افتتاح بطولة الباراتايكوندو المقبله والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء بمدينة الغردقة.

ويعقد اليوم الثلاثاء، وفي تمام الثامنه مساء الاجتماع الفني للبطولة. فيما تنطلق منافسات البطولة غدا في

تمام الساعة التاسعة صباحا بالأدوار التمهيدية يتخللها استراحة في تمام الساعة ال 12 ظهرا،و يقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة السادسة مساء بحضور لفيف من الشخصيات العامة.

واكد الفولي على أهمية دور الإعلام

المصري في الترويج والتوعية بالبطولة، وترويجها الي العالم.

فيما يقام في تمام الساعة السابعة مساء نهائيات البطولة و توزيع الجوائز، و الذي يتم نقلها عبر فضائية صدى البلد.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للباراتايكوندو قد تم تكوينه لأول مرة منذ عدة أشهر. و تخوض مصر البطولة ب 14 لاعبًا و لاعبة (11 لاعبًا و 3 لاعبات).