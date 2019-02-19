علق الإعلامي أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز على هزيمة فريقه أمام الجونة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهتبفوز الجونة بهدفين مقابل هدف.
وقال عفيفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لفريق الجونة وللكابتن حمادة صدقي قدموا ماتش محترم جدًا"
وأضاف: "هاردلك بيراميدز اللي تأثر جدًا خصوصًا لاعيبته الأجانب بصعوبة اللعب على ملعب الجونة بالذات الرياح المشهور بيها الملعب".
واختتم أحمد عفيفي: "سعادة قطاع كبير من المتابعين بهزيمة بيراميدز هي أكبر راصد لمدى أهمية وقوة وتأثير الفريق في الدوري وأكبر معبر عن مشاعر نفس القطاع وقت أي فوز للفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عفيفي: سعادة البعض بسقوط بيراميدز دليل على قوة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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