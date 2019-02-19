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أوضح حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة، موقف لاعبيه المعارين من فريق الأهلي من المشاركة خلال مواجهة الفريق الأحمر، في الجولة الـ24 في الدوري الممتاز يوم الاحد المقبل.
وقال صدقي في تصريحات لفضائية onsport "هناك بند في عقد لاعبينا المعارين من الأهلي بعدم خوضهم المباراة ضد فريقهم، ونحترم ذلك الأمر ولم نتواصل مع القلعة الحمراء من أجل إشراك
وواصل "بالتأكيد أتمنى أن يشارك اللاعبين في المباراة، وإذا تمكنت إدارة النادي من التوصل إلى إتفاق لإشراكهم سيتواجدون خلال اللقاء".
يذكر أن الخماسي: محمود الجزار، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، إسلام جابر إنتقلوا إلى صفوف الجونة على سبيل الاعارة من النادي الاهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الجونة يوضح موقف معاري الأهلي في مواجهة ناديهم السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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