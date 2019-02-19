خبير تحكيمي: هدف الجونة أمام بيراميدز غير صحيح

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انتقد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أداء حكم مباراة بيراميدز والجونة والتي أقيمت اليوم ضمن الجولة ال23 من الدوري الممتاز.
وأكد الشناوي خلال قناة أون سبورت، " هدف الجونة الأول كان من المفترض أن يحتسب حكم المباراةخطأ لصالح بيراميدز بعدما عرقل مهاجم الجونة نظيره مدافع بيراميدز، لذلك الهدف غير صحيح".
واستطرد " هذا الخطأ لو كان عكسيًا كان حكم المباراة احتسبه ركلة جزاء".
وأثني الشناوي " قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للجونة وطرد على جبر مدافع بيراميدز كان صحيحًا"، قبل أن ينتقد الحكم المساعد بسبب تقدم حارس مرمي بيراميدز أثناء تنفيذ ضربة الجزاء.
الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل وصافة الدوري برصيد 45 نقطة، فيما ارتقي الجونة إلى المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
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