شاهد.. وائل جمعة: تاريخ بايرن ميونخ أمام ليفربول سيئ

كتب- عادل أبو الفضل

أكد وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن فريق ليفربول تاريخيًا هو الأقرب للفوز على بايرن ميونخ، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر": " تاريخ بايرن ميونيخ أمام ليفربول ليس جيدا من حيث النتائج".

وأوضح " لم ينتصر سوى في مناسبة واحدة من أصل 7 مباريات

واجه فيها أعرق أندية إنجلترا، إذ تعادل في 4 مباريات و إنهزم مرتين".

واختتم "بالتوفيق لمحمد صلاح في الابقاء على السجل السيئ للبافاري".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول ضيفه بايرن ميونخ على ملعب آنفيلد في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.