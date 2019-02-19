إدريس الهلالي: إقامة بطولة الباراتايكوندو الأفريقية في مصر يزيدها قوة

أعرب إدريس الهلالي رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو عن سعادته بإقامة النسخة الرابعة من البطولة الأفريقية المفتوحة للباراتايكوندو بمدينة الغردقة و ذلك غدًا الأربعاء ٢٠ فبراير بمشاركة 126 لاعب، يمثلون 30 دولة.
وأوضح الهلالي أن رياضة الباراتايكوندو تشهد تطور و انتشار كبير خاصةً بعد إدراج الباراتايكوندو في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠.
وقال الهلالي : تشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة كبيرة من جميع دول العالم حيث يسمح الاتحاد العالمي بمشاركة الدول من مختلف أنحاء العالم في البطولات القارية و ذلك من أجل المساهمة فيإنتشار اللعبة. فكل بطولة تسجل عدد مشاركة أكبر من البطولة السابقة لها، حيث يشارك اللاعبون بهدف تحصيل أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل إلى طوكيو ٢٠٢٠.
وعن مستوى المنتخب المغربي للباراتايكوندو قال الهلالي أن المغرب حققت طفرة خلال الفترة الماضية. فقد استطاع المنتخب المغربي الحصول على المركز الأول في النسخة الثالثة من البطولة الأفريقية المفتوحة التي أقيمت بالمغرب العام الماضي، بإجمالي ١٥ ميدالية (٤ ذهبيات، ٣ فضيات، ٨ برونزيات). و أكد المنتخب
و عن استطاعة المغرب تكرار هذا الإنجاز أوضح الهلالي أن هذا الأمر صعب فقد شاركت المغرب في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت على أرضها بفريق كبير يتكون من ٢٣ لاعب فكان من الطبيعي تحقيق هذه النتيجة، فيما شاركت باقي الدول بعدد قليل من اللاعبين. فعلى سبيل المثال ستشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة المنتخب المصري لأول مرة بعد تكوين فريق للباراتايكوندو مكون من ١٤ لاعبًا.
و أنهى الهلالي تصريحاته قائلًا أنه يتوقع أن تشهد هذه النسخة من البطولة الأفريقية منافسة كبيرة، فإن مستوى لاعبي الباراتايكوندو يتطور بشكل سريع في كل بطولة فتزداد صعوبة المنافسة.
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