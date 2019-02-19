اونلاين | yalla shoot neeew القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا online

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yalla shoot neeew القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا online

يحل فريق بايرن ميونخ الألمانى ضيفًا على ليفربول الإنجليزى، مساء اليوم بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

yalla shoot neeew القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا online

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ في ضيافة ليفربول اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

yalla shoot neeew القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا online

وحجز ليفربول مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة على حساب أياكس أمستردام الهولندى الذى جاء فى المركز الثاني.