اونلاين | يلا شوت "Firmino‏" koralive مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 19-2 البث المباشر لـ مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

تنطلق مساء اليوم مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر على قنوات بي ان سبورت المشفرة ، حيث وقد ادت قرعة دوري الابطال عن مواجهة نارية بين الغريمين في دوري الابطال ليفربول وبايرن ميونخ ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا دورة الستة عشر. يلا شوت وتأهل ليفربول بعده فوزه على نادي نابولي الايطالي بهدف المبدع محمد صلاح، كما صعد بايرن ميونخ أول مجموعته حيث اكتفى بتعادل امام اياكس امستردام بثلاثة اهداف لكلا الفريقين. وسنضعكم اليوم كورة لايف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ على شبكة ماكس نيوز وكما عودناكم جودة عالية روابط جوال سريعه وشغاله بدون تقطيع.

يلا شوت "Firmino‏" koralive مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 19-2 البث المباشر لـ مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

مباراة الذهاب التي ستجمع ليفربول وبايرن ميونخ مساء اليوم والتي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم والناديين خصوصا نادي ليفربول الذي يحظى بملايين المشجعين العرب بسبب مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف الريدز والمستوى النجومي الذي يقدمه مع ليفربول. مع ان ليفربول خسر خدمات بعض لاعبيه بداعي الاصابات والانذارات ايضا كـ فان ديك الحاصل على انذارين وايضا جوميز الذي تعرض للاصابه امام نابولي.

يلا شوت "Firmino‏" koralive مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 19-2 البث المباشر لـ مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

تشكيلة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر- أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا أو (ميلنر)

وفي الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو أو (شاكيري)

بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، سول، هولمز، ألابا

خط الوسط الدفاعي: جورتزكا، ألكانتارا

خط الوسط المهاجم: جنابري، رودريجيز وكومان

وفي الهجوم: ليفاندوفيسكي

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر