اونلاين | مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | مباراة ليفربول بث مباشر اليوم | بث مباشر ليفربول والبايرن

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مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر يقدم عرب فور نيوز غبر خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، في إطار منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 19-2-2019، في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، من المتوقع أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم باعتبارها المواجهة الأقوى بين مباريات دور الـ16 من التشامبيونزليج.

رابط مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر ويقدم ليفربول أداء مميزا هذا الموسم إذ يتشارك صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي علما بأنه لعب مباراة أقل، بقيادة ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، وخط دفاعي صلب بقيادة الهولندي فيرجيل فان دايك أبرز الغائبين عن مواجهة الغد بسبب الإيقاف.

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