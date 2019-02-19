اونلاين | مشاهدة مباراة liverpool القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا رابط كورة ستار الجديد

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مشاهدة مباراة liverpool القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا رابط كورة ستار الجديد

يحل فريق بايرن ميونخ الألمانى ضيفًا على ليفربول الإنجليزى، مساء اليوم بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ في ضيافة ليفربول اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة liverpool القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا رابط كورة ستار الجديد

وحجز ليفربول مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة على حساب أياكس أمستردام الهولندى الذى جاء فى المركز الثاني.