رياضة | مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك شكوك حول مستقبل البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني والخيارات المتاحة بعده، حيث يستنفذ البرازيلي الفرص ووضعه يمكن أن يجعله يعيد التفكير في مستقبله في الموسم القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البرنابيو" فإن مارسيلو على الخط مع سولاري البرازيلي خسر مكانه في الـ11 ولكن، بالإضافة إلى ذلك، يضيع الفرص التي يمنحها المدرب الأرجنتيني له لعب في الكلاسيكو وضد جيرونا، لم يتحسن مارسيلو، وأصبح من الأصعب والأصعب الحفاظ على ثقته، إلى حد التشكيك في مستقبله.

بعد اثني عشر عامًا في ريال مدريد وعقد من الزمن كملك لجبهه الميرنجي اليسري بدأت استمراريته بالإهتزاز وضعه الصعب قد يجعله يعيد التفكير في مستقبله ويعرف ان يوفينتوس ينتظره إنه هدف قديم لمجموعة البيانكونيري، التي تضم العديد من نجوم مدريد على جدول أعمالها.

يوفنتوس وكريستيانو يريدونه بالأبيض والاسود، شخصية رونالدو هي نقطة كبيرة ليوفنتوس لإقناع مارسيلو البرتغالي لا يزال على اتصال مع صديقه وكان هناك العديد من الغمزات من البرازيلي نحو الرقم 7 في تورينو هم يعلمون أنه إذا لم يتغير وضعه إلى نهاية الموسم، فإنهم الاقرب لضمه.

لم يعد مارسيلو ضروريًا ويصر سولاري على استعادة عافيته لرؤية أفضل مارسيلو، أفضل لاعب في العالم في مركزه في السنوات العشر الأخيرة ولكن في مدريد، لا يوجد أي شخص لا يمكن الاستغناء عنه، وقد شهد الصيف الماضي أفضل مثال مع كريستيانو.

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لذلك، إذا قرر مارسيلو المغادرة، سيكون لدى ريال مدريد عدة خيارات في يده ليحل محله ويملأ فراغه.