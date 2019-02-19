رياضة | لماذا يعتبر "ميليتاو" القطعة الناقصة في تعاقدات ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يعتبر "ميليتاو" القطعة الناقصة في تعاقدات ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي إيدير ميلتاو لاعب فريق بورتو البرتغالي، هو التوقيع المفقود من انتقالات نادي ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه خجول ومتحفظ لكن اجتماعي ومهذبا، ميلتاو واحد من أحدث المواهب البرازيلية على وشك إحداث قفزة في مسيرته، ريال مدريد عازم على إغرائه بعيداً عن بورتو حيث توهج عندما كان في الـ21 من عمره، وكان يحتاج فقط إلى بضعة أشهر ليصبح مطلوباً من جميع الأندية الأوروبية.

مع الكثير من المهتمين، تحرك مدريد أسرع وسبقت المنافسين لدرجة أن توقيع اللاعب هو الوحيد المفقود ومنع انتقاله إلى استاد سانتياغو برنابيو لتصبح رسمية لا يزعج ميليتاو الاهتمام، واستمر بالنظر بسهوله حول التكهنات حول مستقبله.

إنه شخص عطوف ويحترم دائمًا الأطفال الذين انتظروه بعد المباريات، وتوقيع الأوتوجرافات والتقاط الصور بابتسامة عندما كان صبيا، كانت كرة القدم تتنفس في منزله. لعب والده، فالدو، مع كورينثيانز، بينما لعب شقيقه مع ماريلا أتليتيكو كلوب في الظهير الأيسر.

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بدأ ميلتاو كظهير ايمن، لكنه انتقل للعمق - مثل سيرجيو راموس - مع الوقت لديه الذكاء، ولديه خفة الحركة أيضا، بالعين المجردة يبدو كما لو أنه يتمتع بكرة القدم أكثر من غيرها، ولكن عندما كان طفلاً كان يحب اللعب بالطائرات الورقية أكثر من أي شيء آخر ، فضلاً عن ركوب الدراجات.

وفي أحد الأيام، أعلن فجأة عن رغبته في لعب كرة القدم ،فالدو: "كانوا دائما يختارونه أولا عند اختيار الفرق". كما يأخذ اللاعب الوقت اللازم للقاء مع المشجعين الشباب في الملعب. هم الأطفال الصغار من أقارب وأصدقاء زملائه. خلف باب غرفة الملابس هو مكان مقدس .

وصلت حصريًا لتلك المنطقة، واستقبلنا ميليتاو بلطف، وتعرف على الصحيفة وموقع الويب وهو يدرك أنه كان النجم على عدد من الصفحات الأولى وكان يتحدث بطريقة عامية.

وصرح ميلتاو بقوله: "أنا خجول، لا أحب أن أتحدث كثيرا، ومن الصعب علي أن أفعل ذلك أمام الكاميرا ،أفضل اللعب أكثر بألف مرة من إجراء مقابلات".

وأشار ميليتاو إلى أن ظهوره الكبير الأول امام وسائل الاعلام عندما استدعاه تيتي لتميل منتخب البرازيل الأول وأقنعه زملاؤه بالمشاركة في المؤتمر الصحفي وظهر بجانب ساندرو.