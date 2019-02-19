رياضة | دانيلو يكشف الفارق بين جوارديولا وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دانيلو يكشف الفارق بين جوارديولا وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الظهير البرازيلي دانيلو بالمقارنة بين مدربه السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان والحالي في مانشستر سيتي بيب جوارديولا، وبين البريميرليج والليجا، حيث أن دانيلو قد عمل مع كليهما.

لا يوجد العديد من اللاعبين الذين يستطيعون اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا وزين الدين زيدان، لكن دانيلو لاعب مانشستر سيتي هو واحد منهم، لاعب ريال مدريد السابق يتمتع بالحياة في إنجلترا، وقد قام بإجراء مقارنات بين الثنائي.

دانيلو قال لصحيفة الديلي ميرور: "بالطبع هم مختلفون، إنهم مدربون كبار ولا يمكن مقارنتهم أنا سعيد للغاية بالعمل مع كلاهم إن اهتمام بيب بالتفاصيل لا مثيل له وما حققه زيدان أمر لا يصدق، لذلك من الصعب أن أقول من هو أفضل".

واختتم: "اللعب في انجلترا بدني أكثر، وتكتيكي أكثر ان كان بوسعى قول هذا فالفرق كلها تحاول الفوز لذا فهم مختلفون عن اسبانيا، بالنسبة لى هم اقوي دوريين في العالم".