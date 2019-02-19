رياضة | ريال مدريد يُجهز صدمة قوية لـ"سانتياجو سولاري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُجهز صدمة قوية لـ"سانتياجو سولاري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة ريال مدريد التعاقد مع مدير فني مخضرم خلال الموسم المقبل، ليقود الفريق الملكي خلفًا للمدرب الحالي سانتياجو سولاري، والذي يعتبرون استمراره مع الفريق فترة انتقالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن مجلس إدارة ريال مدريد مقتنعاً بضرورة التعاقد مع مدرب مخضرم في الصيف المقبل ، وقد ازداد هذا الرأي في الأيام الأخيرة بعد الهزيمة الغير متوقعة يوم الأحد أمام جيرونا.

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وقال ادواردو اندا رئيس تحرير صحفية “أوك دياريو” الإسبانية في تصريحات اعلامية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدرب جديد للفريق، مؤكدًا أن إدار ةالملكي تفتقد زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق أكثر من نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وأكد "ادواردو" أن ريال مدريد يعتبر استمرار "سولاري" مرحلة انتقالية مؤقتة.

واختتم تصريحاته : " ريال مدريد يشعر بأن عبقرية المدرب هي من ساهمت بحصد الألقاب لسنوات عديدة ، لكن سولاري بدأ للتو مسيرته التدريبية".