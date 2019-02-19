رياضة | سولشاير: هذه هي مميزات هيريرا

تحدث أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أهمية نجم الوسط أندير هيريرا للفريق، مؤكدًا أنه مهم للغاية ولهذا يلعب كل مباراة تقريبًا.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "هيريرا لاعب حيوي وعنيد داخل الملعب ويغطي الكثير من المساحات في الجهة اليمنى من الملعب".

وأضاف قائلاً: "بعد مباراة كهذه لا يمكنني خصّ لاعب واحد بالإشادة والمديح، لقد كانوا جميعًا رائعين، حتى البدلاء".

وواصل:"سنبني على ما خرجنا به من إيجابيات من هذه المباراة. كان التأهل كل ما يهم، بالنسبة لبطولة الدوري فسنواجه ليفربول يوم الأحد، وفي تلك المسابقة نتنافس مع تشلسي وارسنال على المركز الرابع وهما فريقان مميزان".