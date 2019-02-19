رياضة | نادر شوقي يجيب.. هل يستمر رمضان صبحي في الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يجيب.. هل يستمر رمضان صبحي في الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد نادر شوقي وكيل اللاعبين على إمكانية استمرار رمضان صبحي في صفوف النادي الأهلي.
وقال نادر شوقي في تصريحات لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "إعارة رمضان صبحي ستنتهي في شهر 7 لا يزال هناك وقت طويل حتى نهاية الموسم"
وأضاف :"من المستحيل أن ينتحدث عن عودته إلى إنجلترا أو استمراره حاليا".
واستكمل :"يجب أن ننتظر لأن هناك عدد من البطولات لازالت جارية مثل الدوري ولا يزال هناك أمم إفريقيا أيضا، ولا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".
قال نادر شوقي لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "اللاعب بدون فريق من الصعب أن يحصل على الفرصة، حتى لو لم تمتلك الفرصة فطبيعي جدا أن ترحل إعارة إلى ناد آخر وهذا يحدث في عالم كرة القدم الأوروبية.
وواصل :"الفوز ليس مفاجأة كما يقال، نحن لدينا أسماء كبيرة ونجمع بين الخبرات والشباب الصغار وقد قدموا مستوى مقنع".
وأضاف :"نحن الأن في موسم استثنائي جدا وكل الأندية دعمت بعدد من اللاعبين في يناير وهذا صحيح بسبب تقارب المستوى الفني والتنافس القوي في جدول الترتيب".
واستكمل :"لو كنا سجلنا ضربة الجزاء المهدرة لكانت اختلفت النتيجة، كنت أتمنى الفوز بثلاثية أو رباعية ولكن الأهم هو الفوز".
وتابع :"لا يوجد في الجونة من يتدخل لاختيار التشكيل، هذا ليس من اختصاص أحد سوى الجهاز الفني والجميع يعرف حدوده في نادي الجونة".
وأتم :"شرط عدم اللعب أمام لاهلي بالنسبة لمعاريه في الجونة متواجد، تم وضع هذا البند لأنك تريد أن تحصل على اللاعب بأي طريقة، ولكنه بند غريب و كل شئ يتغير بالتفاوض، لذلك سيكون هناك مفاوضات مع الأهلي لإلغاء هذا البند".