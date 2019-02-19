رياضة | نادر شوقي يجيب.. هل يستمر رمضان صبحي في الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يجيب.. هل يستمر رمضان صبحي في الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادر شوقي وكيل اللاعبين على إمكانية استمرار رمضان صبحي في صفوف النادي الأهلي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "إعارة رمضان صبحي ستنتهي في شهر 7 لا يزال هناك وقت طويل حتى نهاية الموسم"

وأضاف :"من المستحيل أن ينتحدث عن عودته إلى إنجلترا أو استمراره حاليا".

واستكمل :"يجب أن ننتظر لأن هناك عدد من البطولات لازالت جارية مثل الدوري ولا يزال هناك أمم إفريقيا أيضا، ولا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".