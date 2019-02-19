رياضة | النجوم يخوض مران قوي استعدادًا للمصري بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجوم يخوض مران قوي استعدادًا للمصري بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم إف سي، مرانًا قويًا بملعب النادي بمدينة أكتوبر، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أحمد سامي، استعدادًا لمواجهة المصري، بالدوري العام.

وحرص أحمد سامي، على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين، وأجرى الفريق بعض الفقرات التكتيكية في جزء من ملعب التدريب.

ويلتقي النجوم المصري البورسعيدي، مساء يوم الجمعة المقبلة، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.