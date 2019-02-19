رياضة | الجارديان تكشف موعد رحيل ساري ومجيئ زيدان لقيادة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجارديان تكشف موعد رحيل ساري ومجيئ زيدان لقيادة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير نادي تشيلسي بفارغ الصبر خبر إقالة المدرب ماوريسيو ساري من تدريب الفريق الأول بعد الخسائر المتتالية مع البلوز وسوء مستوى اللاعبين والظهور السيء بشكل عام.

وقالت صحيفة "الجارديان" أن إدارة تشيلسي قررت منح ساري فرصة جديد حتى نهائي كأس كابيتال وأن من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي، فيما سيكون على رأس الجهاز الفني بعد يوم الغد أمام مالمو في الدوري الأوروبي.

ويصطدم ساري برغبة جماهير تشيلسي في رحيله بعد الخسارة المذلة من مانشستر سيتي بسداسية في البريميرليج والسقوط أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في كأس الاتحاد الانجليزي.

وتعتبر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي الكأس حاسمة لمستقبل ساري مع البلوز وفي حال الخسارة سيرحل بكل تأكيد حسبما ذكرت صحيفة الجارديان، وسيكون البديل المحتمل هو الفرنسي زين الدين زيدان.