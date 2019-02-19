رياضة | بيراميدز يخسر لأول مرة بالدوري المصري منذ 123 يومًا أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخسر لأول مرة بالدوري المصري منذ 123 يومًا أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق بيراميدز أمام فريق الجونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

سجل إسلام عبد النعيم الهدف الأول للجونة في الدقيقة 51، وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للفريق الساحلي في الدقيقة 60، بينما سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

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وتعتبر هذه الهزيمة الثانية لفريق بيراميدز في الدوري المصري بالموسم الحالي 2018-2019، حيث سبق وخسر أمام الإسماعيلي 2-0 في لقاء الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز والتي جمعت الفريقين يوم 19 اكتوبر لعام 2018.

ولم يخسر بيراميدز في أي مباراة بالدوري الممتاز منذ خسارته أمام الاسماعيلي في 23 اكتوبر الماضي أي منذ ( 123 يومًا)، حيث خاض 13 مباراة قبل لقاء الجونة ، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، قبل أن يُنهي سلسلة اللاهزيمة بالسقوط أمام الفريق الساحلي بنتيجة 2-1 اليوم.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة.