رياضة | مدير التسويق بالأهلي يشيد بخماسي الجونة بعد الفوز على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير التسويق بالأهلي يشيد بخماسي الجونة بعد الفوز على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي عن فرحته بخسارة نادي بيراميدز من الجونة اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وكتب أمير توفيق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"ولاد الأهلى المعارين حاجة تشرف ..برافو الجونة".

وحقق فريق الجونة فوزاً غالياً على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة رقم 23 ببطولة الدوري الممتاز.

ويضم الجونة 5 لاعبين معارين من الأهلي هم : أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار ويوسف الجبالي.