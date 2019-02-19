رياضة | خبر سار لجماهير برشلونة قبل معركة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير برشلونة قبل معركة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة تلقى دفعة قوية بمشاركة نجمه في تدريبات المستبعدين من لقاء أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة آس إن تدريبات برشلونة اليوم في المدينة الرياضية، شهدت ظهور آرثر ميلو لاعب الوسط المصاب من جديد قبل أيام من مواجهتي إشبيلية وريال مدريد في بطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

وأصيب البرازيلي في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر قبل مواجهة أتلتيك بلباو في بطولة الدوري الإسباني يوم 8 فبراير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب تواجد في تدريب فردي بالكرة اليوم الثلاثاء، وهدفه الوصول إلى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لصعوبة لحاقه بمواجهة إشبيلية يوم السبت المقبل.