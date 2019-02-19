رياضة | نادر شوقي: فوز الجونة على بيراميدز ليس مفاجأة.. ونفاوض الأهلي لمشاركة المعارين أمامه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: فوز الجونة على بيراميدز ليس مفاجأة.. ونفاوض الأهلي لمشاركة المعارين أمامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادر شوقي لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "اللاعب بدون فريق من الصعب أن يحصل على الفرصة، حتى لو لم تمتلك الفرصة فطبيعي جدا أن ترحل إعارة إلى ناد آخر وهذا يحدث في عالم كرة القدم الأوروبية.

وواصل :"الفوز ليس مفاجأة كما يقال، نحن لدينا أسماء كبيرة ونجمع بين الخبرات والشباب الصغار وقد قدموا مستوى مقنع".

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وأضاف :"نحن الأن في موسم استثنائي جدا وكل الأندية دعمت بعدد من اللاعبين في يناير وهذا صحيح بسبب تقارب المستوى الفني والتنافس القوي في جدول الترتيب".

واستكمل :"لو كنا سجلنا ضربة الجزاء المهدرة لكانت اختلفت النتيجة، كنت أتمنى الفوز بثلاثية أو رباعية ولكن الأهم هو الفوز".

وتابع :"لا يوجد في الجونة من يتدخل لاختيار التشكيل، هذا ليس من اختصاص أحد سوى الجهاز الفني والجميع يعرف حدوده في نادي الجونة".

وأتم :"شرط عدم اللعب أمام لاهلي بالنسبة لمعاريه في الجونة متواجد، تم وضع هذا البند لأنك تريد أن تحصل على اللاعب بأي طريقة، ولكنه بند غريب و كل شئ يتغير بالتفاوض، لذلك سيكون هناك مفاوضات مع الأهلي لإلغاء هذا البند".