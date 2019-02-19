كلب اللاعب إيميليانو سالا يشارك في جنازته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت جنازة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي لقي حتفه في حادث سقوط طائرة، بعد وقت قليل من انتقاله من فريق نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي.

وانتشرت عدة صور لتشييع الجثمان بمسقط رأسه بمدينة بروجريسو الأرجنتينية، وشهدت الجنازة تواجد العديد من الأرجنتينيين.

أثناء تشيع جثمان إيميليانو سالا، ظهر مشهد مؤثر للغاية، حيت تواجد كلب سالا والذي يدعى “نالا”، حيث كان في انتظاره أثناء خروج الجثمان وظل جالس في المكان لمدة طويله حتي النهاية.

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العديد من مشيعي الجثمان كانوا قد انتظروا خروج جثمان اللاعب الأرجنتيني الراحل، وتواجد بين المشيعين الكلب الخاص باللاعب، في لقطة مؤثرة وصعبة ركزت عليها العديد من وسائل الإعلام المختلفة.

جثمان سالا، الذي راح ضحية حادث تحطم طائرة الشهر الماضي عن عمر 28 عاما، وضع في صالة للألعاب البدنية في بلدته لكي يودعه أصدقاؤه وعائلته.. كما سافر مدرب كارديف سيتي، نيل وارنوك إلى الأرجنتين لحضور الجنازة.

سالا لقي حتفه عندما سقطت طائرة بمحرك واحد كان يقودها الطيار، ديفيد إيبوتسون، في بحر المانش، قرب ألدرني، بعد يومين من توقيعه عقدا للعب في فريق كارديف سيتي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الفريق.