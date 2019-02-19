انت الان تتابع تفاصيل خبر تغييرات جذرية على "السوبر الإسباني".. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - ستشهد النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني تغييرات جذرية على صعيد عدد الأندية المشاركة والنظام المتبع، على أن تُجرى منافساتها خارج حدود المملكة الإسبانية.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الثلاثاء: إن "النسخة المعدلة ستبدأ في أغسطس المقبل، حيث يشارك فيها بطل الليغا ووصيفه، إلى جانب بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه".

وأشار روبياليس، الذي انتخب رئيساً في مايو 2018، إلى أن النسخة الجديدة من كأس السوبر ستقام "خارج إسبانيا، وسيتنافس على لقبها أربعة أندية"، حيث من المفترض أن يتواجه "بطل الدوري ووصيف الكأس في الدور نصف النهائي، على أن تجمع المباراة الأخرى للدور ذاته بين وصيف الدوري والفائز بالكأس".

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وأرجع "أرفع مسؤول في الاتحاد الإسباني" التغيير المرتقب على نظام المسابقة المحلية إلى رغبته في الترويج للكرة الإسبانية "دون المساس بمبادئ اللعبة"، مشدداً على أن هذا المقترح يحتاج لموافقة الجمعية العمومية في أبريل المقبل.

وفي أغسطس 2018، أقيمت المسابقة المحلية للمرة الأولى خارج إسبانيا بمواجهة واحدة جمعت بين برشلونة وإشبيلية (2-1) على ملعب"ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية.

يُشار إلى أن النظام الاعتيادي لكأس السوبر، الذي طُبق في الفترة ما بين عامي 1982 و2017، كان يُقام على فترة أسبوع، بمواجهة بين بطلي الليغا وكأس الملك، بنظام الذهاب والإياب.