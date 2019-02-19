شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لإيكاردي قبل مواجهة فيينا بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخضع اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب انتر ميلان الإيطالي لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام رابيد فيينا النمساوي بأياب دور الـ32 للدوري الأوروبي. وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أنه سيتم فحص ركبة وكاحل النجم الأرجنتيني، بعد تلقيه العلاج لمدة أسبوع. ويغيب إيكاردي عن المشاركة مع النيراتزوري، بعد أتم سحب شارة القيادة منه مطلع الأسبوع الماضي عقب أزمة عدم تجديد تعاقده مع الانتر. وتقام مباراة العودة أمام رابيد فيينا يوم الخميس، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفةوز انتر ميلان بهدف نظيف.

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