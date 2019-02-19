شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وليون يكرران إنجاز دوري الأبطال عام 2008 والان مع التفاصيل
الخليج 365- يواجه اليوم فريق برشلونة الأسباني نظيره ليون الفرنسي في المباراة التي تجمعهم في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويعد الفريق الكتالوني ومضيفه الفرنسي هم الفريقين الوحيدين اللذان لم يخسرا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ويتمثل الإنجاز أنه لأول مرة فريقان يتواجهان في دور خروج المغلوب من دوري الأبطال دون هزيمة باسمهما منذ مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي في نصف نهائي عام 2007 / 2008.
كما يقام في تمام العاشرة مساء مواجهة من العيار الثقيل على ملعب "انفيلد" بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.
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