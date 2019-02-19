شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. ثلاثة خطوط تعزز فرص الريدز في إقصاء العملاق البافاري والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستعد ليفربول لإستقبال ضيفه فريق بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويدخل كلوب المباراة وعينه على تكرار الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي والوصول للمباراة النهائية.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على الثلاثة خطوط التي من شأنها قادرة على قياده الريدز لحسم المباراة

1- الصلابة الدفاعية

أولى الخطوط التي سوف يرتكز عليها يورجن كلوب من أجل تخطي عقبة فريق نادي بايرن ميونخ خط الدفاع الذي يبدأ من مركز حراسة المرمى التي كانت سبباً رئيسياً في خسارة الفريق للقب الموسم الماضي أمام ريال مدريد فقام كلوب بطلب إنتداب أليسون بيكر.

ونجح ليفربول في أن يجعل من أليسون أغلى حارس في العالم قبل أن يتمكن كيبا من كسر الرقم بعد إنضمامه لصفوف البلوز فريق تشيلسي ، ودائماً ما كانت مشاكل ليفربول تأتي بسبب ثنائي حراسة المرمى سواءً لوريس كاريوس الذي رحل للدوري التركي أو سيمون مينيوليه الذي يجلس بديلاً لأليسون.

وأصبح الحارس البرازيلي سداً منيعاً وسبب رئيسي في ظهور الريدز بهذا المستوى المميز ويعتبر من أكثر الحراس خروجاً بشباك نظيفة في الدوريات الخمسة الكبرى ساعده في ذلك الهولندي فيرجيل فان دايك الصخرة الهولندية التي تكسرت عليها الكثير من تحركات المهاجمين.

Advertisements

2- تدعيم خط الوسط

ثاني المراكز التي قام كلوب بتدعيمها هذا الموسم خط الوسط حيث تعاقد الفريق مع نابي كيتا قادماً من لايبزج الألماني مع وجود الثلاثي هندرسون وميلنر بالإضافة إلى فينالدوم مع قدوم البرازيلي فابينيو لاعب موناكو الفرنسي السابق.

وبهذا الزخم الموجود لم يشعر مشجعي الريدز بالإصابة الكبيرة التي تعرض لها أوكسليد تشامبرلين والتي أبعدته عن الملاعب حتى الىن مع وجود تنوع في المراكز حيث يلعب فابينيو في مركز الإرتكاز مع وجود فينالدوم الذي يقدر على اللعب في مركز المدافع عند اللزوم.

3- إيجاد بدائل هجومية قوية

عانى ليفربول الموسم الماضي من مشكلة كبيرة تمثلت في عدم وجود بدائل للثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو حيث شارك الثلاثي في معظم المباريات وضربهم الإرهاق فلم يجد كلوب من يؤدي نفس الدور ليجد نفسه بعيد عن المنافسة محلياً ومنهزم في النهائي الأوروبي.

وعمل كلوب على ضم شاكيري في الصيف الماضي قادماً من صفوف ستوك سيتي ليحل اللاعب الكثير من المشاكل الهجومية التي كانت تعيق الفريق الموسم الماضي حيث يقدر اللاعب على المشاركة في مركز الجناح الهجومي أو المهاجم الثالث في حالة إنخفاض مستوى واحد من المثلث الأمامي .

فهل يعبر كلوب عقبة بايرن ميونخ ويصل للنهائي الثاني توالياً مستغلاً الخطوط القوية التي يتوفر عليها أم أن البافاري له رأي آخر ؟ سنعرف بعد مباراة الإياب في أليانز أرينا.