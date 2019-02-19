شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. سبقه إثنين هل يصبح "مو" ثالث مصري يدك شباك نوير ؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف ليفربول الأنجليزي اليوم الثلاثاء ضيفه فريق نادي بايرن ميونخ لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المباراة التي تكون فيها الأنظار مصوبة بشده تجاه النجم المصري محمد صلاح أيقونة الريدز منذ الموسم الماضي.

ويتطلع صلاح لهز شباك بايرن ميونخ من جديد وقياده فريقه إلى التأهل والوصول لربع نهائي البطولة الأعرق أوروبياً خاصةً بعدما فشل في قياده كتيبة يورجن كلوب الموسم الماضي لإحراز اللقب بسبب إصابته في المباراة النهائية ليخسر فريقه يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

هل يصبح صلاح اللاعب المصري الثالث الذي يسجل في شباك مانويل نوير ؟

وينتظر محمد صلاح في أن يكون المصري الثالث الذي يزور شباك مانويل نوير حارس البافاري حيث سبقه في تحقيق ذلك الدولي المصري محمد صلاح لاعب بورسيا دورتموند السابق والذي دون مع دورتموند هدفاً في شباك نوير أثناء مشاركته مع شالكه يوم 20 فبراير 2009 وإنتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

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في الوقت الذي سجل فيه محمد بركات لاعب الفريق الاول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي المصري ثاني أهداف لاعبي الفراعنة في مرمى العملاق الألماني نوير خلال مباراة الأهلي والبايرن الودية في قطر يوم السابع من شهر يناير 2012 والتي خسرها المارد الأحمر بهدف مقابل هدفين.

وسبق وأن زار محمد صلاح شباك بايرن ميونخ في مباراة الفريقين التي أقيمت في العام 2017 ضمن مباريات كأس أودي الودية وفاز بها الريدز بثلاثية نظيفة لكن سفين أورليتش الحارس البديل هو من تولى الدفاع عن عرين العملاق الألماني وغاب نوير.

ليفربول وبايرن ميونخ تاريخ حافل من المباريات المثيرة

ودائماً ما تشهد مباريات ليفربول وبايرن ميونخ سخونة وندية كبيرة بين الفريقين حيث سبق وأن تواجها من قبل في سبعة مباريات بجميع المسابقات كانت الغلبة للريدز في مباراتين وحقق البافاري الفوز في مباراة وحيدة وإنتهت أربعة مباريات بالتعادل.

فهل يقدر صلاح على زيارة شباك نوير والإنضمام للثنائي المصري أم ان الأخطبوط الألماني سيحافظ على نظافة شباكة أمام الفرعون المصري ؟