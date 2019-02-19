شكرا لقرائتكم خبر عن بعدرده الناري.. جماهير الأهلي المصري تشيد بآل شيخ والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365-دشنت جماهير الأهلي المصري محلمة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "ويتر"، ردًا على الموقف الرائع الذي بدر من المستشار تركي آل شيخ، رئيس نادي بيراميدز.

حيث رد آل شيخ على تويتة نشرها مذيع بقناة "الجزيرة" القطرية، تحمل مقطع فيديو لجمهور الأهلي يوجه هتافات ضد آل الشيخ، وانتقد المذيع تلك الهتافات.

وكان رد رئيس بيراميدز قويًا، إذ كتب: أنا وإخواني في مصر نتصافى، أنت مالك؟!

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وتفاعل عدد كبير من الجماهير المصرية على تغريدة آل الشيخ، التي ربما تفتح المجال أمام عودة العلاقات طبيعية في الفترة القادمة.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على رد آل شيخ قائلًا: هو ده السعودي الأصيل اللي ميسمحش للمرتزقة تصطاد في المية العكرة، وانت عارف إنه مش النهاردة صحي من النوم بقى بيحب السعودية والسعوديين، تاريخه أسود مع السعودية ومصر والإمارات، لعبة مكشوفة وعيالي أوي.