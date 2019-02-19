شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. التاريخ يُنصف الريدز قبل مواجهة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى قلعة أنفيلد حيث مواجهة ليفربول وبايرن ميونخ ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يعتبر اللقاء بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين.

ويخوض ليفربول معركة قوية في الدوري الأنجليزي مع مانشستر سيتي في الوقت الذي يسابق فيه بايرن ميونخ الزمن من أجل اللحاق ببروسيا دورتموند على قمة الدوري الألماني.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على تاريخ مواجهات ليفربول وبايرن ميونخ وأبرز الملامح الخاصة به

دائماً ما تتسم مباريات ليفربول وبايرن ميونخ بالندية الكبيرة بين الفريقين حيث تقابل العملاق الأنجليزي ونظيره الالماني في سبعة مباريات من قبل نجح الريدز في تحقيق الفوز بلقائين وفاز البافاري في لقاء وحيد وكان التعادل حاضراً في أربعة مباريات.

وتواجه الفريقان في مباراة ودية عام 2017 تمكن فيها ليفربول من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطولة كأس أودي وخلال المباريات التي جمعت الفريقان نجح ليفربول في تسجيل تسعة أهداف فيما تمكن بايرن ميونخ من هز الشباك الأنجليزية في سبعة مناسبات.

آخر مواجهات ليفربول وبايرن ميونخ

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وترجع آخر مباراة جمعت بين الفريقين إلى موسم 1980 / 1981 وفيها تمكن ليفربول من تخطي عقبة الفريق البافاري في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ووصل إلى المشهد الختامي حيث إنتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقان في أنفيلد بالتعادل السلبي بدون أهداف فيما إنتهى لقاء الإياب على ملعب أليانز أرينا بهدف لكل فريق.

وفي هذا الموسم قابل ليفربول ريال مدريد في نهائي كأس ذات الأذنين وتمكن من تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه راي كينيدي وحصد اللقب.

أهم مواجهات ليفربول وبايرن ميونخ

أهم المواجهات التي جمعت ليفربول وبايرن ميونخ كانت في بطولة السوبر الاوروبي عام 2011 حيث تمكن البافاري وقتها من حسم لقب دوري أبطال اوروبا على حساب فالنسيا الأسباني بركلات الترجيح في الوقت الذي تمكن فيه فريق نادي ليفربول من حسم الدوري الأوروبي بالفوز على ديبورتيفو الأفيس الأسباني بركلات الترجيح.

وتحددت مباراة السوبر بين البايرن حامل لقب دوري الأبطال وليفربول حامل لقب الدوري الأوروبي ونجح الريدز في التسجيل أولاً عن طريق جون أرني ريز في الوقت الذي أضاف فيه إيميل هيسكي الهدف الثاني وإختتم مايكل أوين الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الأولى من المشهد الثاني.

وإعتقد الجميع أن المباراة قد إنتهت لليفربول والشوط الثاني ما إلا تحصيل حاصل لكن البايرن حاول الرجوع للمباراة وتمكن حسن صالح حميديتش من تسجيل الهدف الأول وأضاف كارستين جانكر الهدف الثاني ليتملك الرعب من قلوب مشجعي الريدز خوفاً من ضياع اللقب لكنهم حققوه في النهاية بعد مباراة دراماتيكية.

فهل ستنضم مباراة اليوم إلى المباريات التي لا تنسى في تاريخ مواجهات الريدز والبافاري أما أن التحفظ الدفاعي خوفاً من إستقبال أهداف سيكون له كلمة الفصل ؟ الإجابة بعد اللقاء.