شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يشيد بزميله قبل موقعة ليون والان مع التفاصيل

أشاد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، بزميله في الفريق الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، في مقابلة تليفزيونية قبل موقعة ليون الفرنسي المرتقبة مساء اليوم.

وقال سواريز في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "كنت انتقد عثمان ديمبلي في السابق لأنه كان يعاني من الإنضباط داخل الفريق، وكان شخصاً غير مسؤولاً لايستطيع تحمل مسؤولية الفريق".

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وأضاف: "انتقال لاعب من نادي إلى أخر يحتاج وقت كبير للتأقلم على أجواء ناديه الجديد، وهو الأمر الذي كان يعاني منه ديمبلي في البداية، ولكن الآن أصبح الفرنسي أكثر نضجاً، وأدرك قيمة برشلونة جيداً، وسيكون أحد نجوم الفريق أمام ليون".

وكان سواريز قد انتقد ديمبلي قبل مباراة فرنسا الودية أمام أوروجواي في العام الماضي، بعدما أنتقل الفرنسي إلى برشلونة قادماً من بروسيا دورتموند الألماني لتعويض غياب البرازيلي نيمار، الذي أنتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

والجدير بالذكر أن برشلونة يحل ضيفاً ثقيلاُ على ليون، في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.