شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسباني يرفض طلب ريال مدريد بشأن إيقاف نجم الفريق والان مع التفاصيل

الخليج 365- رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استئناف نادي ريال مدريد بشأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها سيرجيو راموس أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي كأس الملك.

واكدت صحيفة ماركا، أن الاتحاد الأسباني تسلم طلب ريال مدريد بشأن راموس، لكن تم رفض إلغاء البطاقة الصفراء.

وبالتالي إذا حصل راموس على بطاقة صفراء في مباراة الأياب أمام الفريق الكتالوني، فأنه سيغيب عن المشاركة في المباراة النهائية حال التأهل.

وتقام مباراة الإياب يوم 27 فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.