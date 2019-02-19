شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه غدا الأربع الموافق 20-2-2019 نادى الأهلي المصرى بقيادة مارتن لاسارتى نظيرة نادى الداخلية بقيادة علاء عبد العال في اطار الجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة مسائا علي استاد الفيوم الذي يتسع ل عشرين ألف مشاهد.

أعلن مارتن لاسرتى المدير الفنى لنادى الأهلي المصرى عن قائمة فريقه غدا أمام نادى الداخلية و شهدت القائمة رجوع المهاجم مروان محسن بعد غيابة لفترة تجاوزت شهر و نصف بسبب الاصابة التى تعرض لها يوم 4 يناير في مباراة براميدز و وجود الاعب أحمد حمودى و جائت القائمة كالاتى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى - شريف أكرامى - علي لطفي

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خط الدفاع : محمد هانى - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول - ياسر ابراهيم

خط الوسط : عمرو السولة - حمدى فتحى - هشام محمد - كريم نيدفيد - ناصر ماهر

أحمد الشيخ - أحمد حمودى -حسين الشحات

خط الهجوم : أجاي - صلاح محسن - مروان محسن - جيراردو