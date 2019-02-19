خناقة شوارع وحالتا طرد في مباراة الجونة وبيراميدز

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تحرير:على الزيني ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

شهدت مواجهة الجونة ونظيره بيراميدز، التي تقام حاليا على ملعب الأول، ضمن مواجهة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، أحداثا مثيرة، بعد تسجيل الفريق الساحلي الهدف الثاني، بعدما انطلق أحمد حمدي المعار من الأهلي وقدم فاصلا مهاريا مميزا، وتقدم إلى نصف ملعب الضيوف -بيراميدز-، قبل أن يمرر كرة رائعة إلى أحمد ياسر ريان المعار من المارد الأحمر أيضًا، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، بتسديدة صاروخية مرت من بين أقدام أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز.

بعد الهدف نشبت اشتباكات بين عمر جابر الظهير الأيسر لبيراميدز مع أحمد علي الظهير الأيمن للجونة، قبل أن يتدخل أحمد الشناوي، ورجب بكار، وقام الحكم بالتدخل لإنهاء الاشتباك، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد علي ليغادر الملعب مطرودًا، كما أشهر بطاقة صفراء في وجه عمر جابر. وكان فريق الجونة متقدمًا



بعد الهدف نشبت اشتباكات بين عمر جابر الظهير الأيسر لبيراميدز مع أحمد علي الظهير الأيمن للجونة، قبل أن يتدخل أحمد الشناوي، ورجب بكار، وقام الحكم بالتدخل لإنهاء الاشتباك، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد علي ليغادر الملعب مطرودًا، كما أشهر بطاقة صفراء في وجه عمر جابر.

وكان فريق الجونة متقدمًا بهدف سجله إسلام عبد النعيم في الدقيقة 51، وبعد مرور خمس دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد عرقلة علي جبر لمحمد ناجي جدو المنفرد، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه جبر، وتصدى أحمد الشناوي لركلة الجزاء التي نفذها جدو.

ونجح عبد الله السعيد في إدراك هدف تقليص الفارق، لفريق بيراميدز في الدقيقة 77، بعدما راوغ لاعبي الجونة وأطلق تصويبة مقوسة داخل شباك الحارس.

